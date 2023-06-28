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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف الإسماعيلية: غرف العمليات لم ترصد أي شكاوى في صلاة العيد

صلاة العيد
صلاة العيد

أعلن الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عن عدم ورود أي شكاوى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية أو غرف العمليات المنعقدة في جميع إدارات المحافظة من صلاة العيد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن آلاف المواطنين أدوا صلاة العيد في مختلف الساحات والمساجد المحددة لأداء صلاة العيد دون شكاوى من الخطبة أو من أداء الصلاة أو عمليات التنظيم التى تشرف عليها المديرية، مشيرا إلى أن صلاة العيد تمت في جميع المساجد والساحات المحددة وفقا للخطة الموضوعة من الوزارة.

وشهدت صلاة العيد انتشار عدد كبير من متطوعين المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحضر صلاة العيد العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، كما شهدت الصلاة انتشار أمني كبير لتأمين المصلين.


وكان الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، قد عدد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، في محافظة الإسماعيلية هذا العام، والتي بلغت 104، من بينها 77 ساحة منفصلة خارجية و27 ساحة ملحقة بالمساجد موزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى التابعة.

 

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