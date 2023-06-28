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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف من أهالى قنا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات والمساجد

أهالى قنا يؤدون
أهالى قنا يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

أدى الآلاف من أبناء محافظة قنا صلاة عيد الأضحى داخل المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بمراكز ومدن المحافظة، وسط حالة من الفرحة وتبادل التهاني بين المواطنين.

وشهد عدد من المساجد تجهيزات واحتفالات مختلفة بتعليق الزينة والبالونات أمام ساحات المساجد وتوزيع الهدايا على الأطفال، كما تخصص أماكن للسيدات لأداء صلاة العيد فيها.

وكانت قد أعلنت المحافظة جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 2263 مسجدا لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلي أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الأوقاف، ويبلغ عددها حوالي 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى أنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات؛ حفاظا على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلى الأماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات في جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وقال محافظ قنا، إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء واطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والامصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة ، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار اللواء أشرف الداودي، إلى أنه سيتم الدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفوري مع أي طوارئ ، خاصة بالقرب من المساجد الكبرى وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات ، كما تم تزويد نقاط الإسعاف المنتشرة على الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ.

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