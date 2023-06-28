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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز

محافظ بنى سويف يؤدى
محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى

قدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التهنئة لكافة أبناء وأهالي وقيادات المحافظة، بعيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على  الشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات.

ودعا تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه، لنستكمل مسيرة  التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمربن عبدالعزيز بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مدير الأمن، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد سمير  المستشار العسكري للمحافظة، الدكتورعبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وهاني الجويلي رئيس المدينة ،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

جاء ذلك وسط مشاركة من شباب الكشافة من الشباب والرياضة والكنيسة وحزب مستقبل وطن في تنظيم ساحة الصلاة، بجانب قيام قوات الشرطة، بتأمين الساحة، فضلا عن قيام الإدارة العامة للمرور  بتنظيم الحالة المرورية بمحيط منطقة الصلاة والشوارع المحيطة.

محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى
محافظ بنى سويف يؤدى صلاة عيد الأضحى
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بعيد الأضحى المبارك حزب مستقبل وطن صلاة عيد الأضحى المبارك

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