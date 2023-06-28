مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات

حرص مئات الآلاف من سكان محافظه السويس غلى أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات المخصصة للصلاة في جميع أنحاء المدينة.

وامتلأت المساجد والساحات المفتوحة بأحياء السويس والأربعين وفيصل وعتاقة والجناين للمصلين وسط أجواء من السعادة والبهجة.

وتجمع سكان حي فيصل وعتاقة لأداء صلاة العيد بساحة الجامع الكبير على بن أبي طالب بمنطقة السلام بأول طريق السويس القاهرة.

بينما تجمع سكان حي السويس والأربعين بساحة مسجد النبي موسى بمنطقة الكورنيش القديم امتداد شارع بورسعيد.

وأدى محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر المطل على قناة السويس بضاحية بور توفيق بحضور نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين وعدد من مديري المديريات ورؤساء الأحياء.

وتابع مدير أمن السويس لواء عبد الرحمن هريدي إجراءات تأمين تجمعات الصلاة والساحات بمختلف أرجاء المحافظة قبل أن يتوجه إلى مسجد بدر لأداء الصلاة.

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس

صلاة عيد الأضحى في السويس