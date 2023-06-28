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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالونات تسقط من السماء.. احتفال أهالى دمياط بعيد الأضحى

بالونات
بالونات

شهدت شوارع محافظة دمياط حالة من الاحتفال والبهجة، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، حيث قام الأهالي بإسقاط مئات البالونات الملونة من أعلى العقارات وتسارع الأطفال والأهالي للحصول عليها وسط احتفالات مبهجة في كافة الشوارع والميادين.

وقام الأهالي بالحصول على البالونات الملونة وترديد تكبيرات العيد والدعوة للاحتفال به.

في سياق متصل، قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم عقد اجتماع  لمناقشة خطة التأمين الطبي بالمستشفيات تزامنا مع  احتفالات عيد الأضحى المبارك  بحضور الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور محمد فهيم مدير عام العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مديري الطوارئ ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة ومديري المستشفيات.

وفي بداية الاجتماع تم عرض تقييم نشاط المستشفيات خلال شهر مايو 2023 للوقوف على العوامل المؤثرة وتحقيق الاستفادة القصوى لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة ثم تلاها مناقشة كافة الاستعدادات لرفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والمرور المكثف على جميع المستشفيات التابعة من فرق المرور الإشرافي، وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لإنهاء أى قوائم انتظار.

عيد اضحى دمياط أحداث دمياط محافظة دمياط - كريستين دانست

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