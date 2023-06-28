حمام الحرم الحسينى يطوف فوق المصليين (صور)

امتلأ مسجد الإمام الحسين بالمصليين في صلاة عيد الأضحى المبارك التي بدأت في تمام الساعة ٦:٢١ صباحًا بتوقيت القاهرة.

واحتشد المصليين بمسجد الإمام الحسين منذ صلاة الفجر، حيث امتلات أركان المسجد وساحته قبل بدء صلاة العيد بنصف ساعة.

وفي مشهد جمالي طاف الحمام فوق صفوف المصليين، واستقبل المصليين العيد بمزيد من التهليين والتكبير، وجاءت صيغة تكبيرات العيد كالتالي:

"الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إيَّاهُ ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين