بحضور محافظ الجيزة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى فى مسجد مصطفى محمود

أدي منذ قليل الآلاف من المصليين، شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك، في ساحات مسجد مصطفي محمود بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهو المكان الذي أصبح رمزاً لتأدية شعائر الصلاة في عيدي الفطر والأضحي، خاصة لسكان وقاطني مناطق ميدان الجيزة والدقي والعجوزة.

وكان قد توافد عدد كبير من المواطنين على ساحة مسجد مصطفى محمود؛ استعداد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية كبيرة، واحتشد أعداد كبيرة من الأسر والأطفال التي حرصت على التوافد برفقة الاطفال الصغار، الذين يرتدون ملابس العيد، ومعهم البالونات.

وتزين مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بالبلونات، وتزينت بالبلونات للأطفال تمهيدًا لتوزيعها عليهم عقب الانتهاء من الصلاة، وذلك لتحفيزهم على أداء الصلاة في كل عيد.

وسط أجواء احتفالية كبيرة، وإقبال وتوافد عظيم من المواطنين الذين يحرصون على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، وذلك تفاديًا لأي أحداث شغب أو عنف.