ارتفاع عدد ضحايا عقار الإسكندرية المنهار لـ9 وفيات

ارتفع عدد ضحايا عقار شارع خليل حمادة المنهار بشرق الإسكندرية لـ9 حالات وفاة، عقب انتشال قوات الحماية المدنية منذ قليل جثتين من أسفل الأنقاض.

وتم انتشال جثماني كل من محمد ياسر محمدراشد، مهندس 33عامًا، وعادل سامح عادل على 18عامًا دبلوم زراعة.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 7جثامين آخرين منذ أمس الإثنين وحتي مساء الثلاثاء وهم: مصطفى عثمان 22 عامًا سوداني الجنسية، حمدى السيد احمد حسين، 41 عامًا، ويوسف محفوظ سلام، 13عامًا، محمد حسين، 28عامًا، وجثمان مجهول الهوية، السيد عبد المنعم عبد الحميد 50 عامًا، هدير احمد محمد فرغلي 42 عامًا.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، أول أمس الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم خروج الحالات الأربعة الذين أصيبوا إصابات طفيفة أثر الانهيار، لافتًا إلى أنه تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرة.

وواصلت مديرية التضامن الإسكندرية تقديم الدعم لمتضرري العقار المنهار، وتم عمل الأبحاث الأجتماعية لجميع سكان العقار الملاك المقيمين والغير مقيمين والمستأجرين، وأسر المتوفيين.

وتابعت مريم رفعت، مسؤل الإغاثة بالمديرية، وسمية أمين مدير إدارة المنتزة الاجتماعية، اليوم توزيع مبالغ مالية علي أسر الضحايا مقدمة من أحد الجمعيات الخيرية، كما تم توزيع 300 وجبة غذائية مقدمة من الجمعيات الأهلية.