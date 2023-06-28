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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق التاسع فى ترعة الشيتى بطنطا

جثة
جثة

شهدت منطقة ترعة الشيتي بدائرة حي أول طنطا، مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية بالمنطقة، مع حلول عيد الأضحى المبارك لتتحول فرحة الأسرة إلى حالة من الحزن.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق التاسع بعمارة سكنية بمنطقة ترعة الشيتي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وجاري عمل التحريات اللازمة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

مصرع سيدة أثر سقوطها الطابق التاسع ترعة الشيتي

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