"التسالى" تستحوذ على اهتمام المواطنين فى ليلة العيد

توافد المئات من المواطنين على محلات التسالي والمكسرات والحلوى في ليلة عيد الأضحى المبارك لقضاء أجواء تملؤها البهجة والسرور.

قال محمود البنا مالك مقلة تسالي إن المكسرات والتسالي والحلوى لا غنى عنها في طاولات الضيافة في أيام العيد، فمنذ أذان المغرب وحتى آذان الفجر ليلة العيد، تزداد الوفود من المواطنين لشراء مستلزماتهم من التسالي، ويعتبر هذا اليوم هو موسم لكافة العاملين بهذه المهنة، ونستعد له بشكل كبير من خلال عرض البضائع وتجهيز الإحتياطي منها لتزويد الأنواع التي يفرغ أقسامها، فضلا عن استدعاء عمالة زائدة في هذا اليوم فهو يعتبر يوم شاق للعاملين في محلات التسالي ولا تفصلنا سوى صلاة العيد فقط عن العمل وتكون هي وقت الراحة.

وأشار إلى أن أكثر الأصناف عليها اقبالا من المواطنين هي الفول السوداني واللب الأبيض والسوبر والسوري وأيضا المقرمشات لها نصيب كبير من الطلب أما الحلوى فبالتأكيد تطلب بشكل كبير من حيث الشيكولاتات والملبس وغيرها من الأنواع المختلفة من هذه الأصناف.

محلات التسالي

محلات التسالي

محلات التسالي