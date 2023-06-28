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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رضا البحراوى: "حياتى كانت صعبة واشتغلت كل حاجة"

رضا البحراوي
رضا البحراوي

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إن حياته كانت صعبة، وأنه كان من أسرة بسيطة، ولذلك اضطر للعمل في سن صغير، متابعا: "اشتغلت كل حاجة".

وأضاف “البحراوي”، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، المُذاع على قناة "dmc"، أنه كان يساعد والده في مصاريف البيت، فكان يعمل بـ 10 جنيهات في اليوم، وكان سعيد أنه يساعد في البيت، وأنه يرى أنه لولا ما قام به، لما وصل إلى ما وصل إليه الآن.

وأشار إلى أن أسرته كانت تمتلك "ميكروباص"، وكان يعمل عليه يوميا لمدة 3 سنوات، منوها أنه كان في هذا الوقت أيضًا يغني بالأفراح الشعبية، وكان والده يحضر معه.

ولفت إلى أنه يحب أهله وخاصة والدته، التي يعتبرها كل شيء في حياته، منوها أنه يراعي ربنا ويحب أن يبر أهله.

رضا البحراوي صاحبة السعادة إسعاد يونس

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