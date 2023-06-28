بعد تحذيرات كثيرة منه.. أسباب تسمم الحمل وأعراضه وطرق الوقاية منه

تسمم الحمل هو حالة صحية خطيرة عند النساء يمكن أن تحدث أثناء الحمل، عادةً بعد الأسبوع العشرين وتتميز بارتفاع ضغط الدم وعلامات تلف أجهزة الأعضاء الأخرى مثل الكبد والكلى، ويمكن أن يؤدي تسمم الحمل إلى مضاعفات لكل من الأم والجنين إذا ترك دون علاج.

وبحسب موقع Hindustan times، فقد أوضحت الدكتورة ناتالي مارك ، استشارية أمراض النساء والتوليد، أن "ارتفاع ضغط الدم الحملي هو تطور لارتفاع ضغط الدم المسجل لأول مرة في الحمل، حيث يتم أخذ قراءتين كل ١٢ ساعة بعد 20 أسبوعًا من فترة الحمل خاصة مع المرأة الحامل المصابة بالضغط الغالي سابقًا.

وعادة يعود تسجيل الضغط المرتفع إلى وضعه الطبيعي في غضون فترة من 48 ساعة حتى 4 أسابيع بعد اتخاذ اللازم تجاه الام، و يحتمل أن يكون الحمل في تلك الفترة خطيرًا، ويطلق عليه الحمل عالي الخطورة؛ لأنه يمكن أن يسبب آثارًا سلبية على كل من الأم والجنين.

متى تزور المرأة الحامل الطبيب؟

واستكملت الدكتورة ناتالي قائلة: أن تسمم الحمل يتميز عادة بتورم الساقين ووجود بروتين بنسبة عالية في البول، ولكن مرة أخرى ، يصعب علينا التفريق بين الحمل الطبيعي حيث يعاني المريض من تورم في الساقين واليدين بسبب احتباس الماء، أو الإصابة بالضغط المرتفع، لذا فإن تسجيل ضغط الدم المرتفع واختبار بروتين البول هما أمران مؤكدان دائمًا وعلامات مؤكدة على تسمم الحمل، على الرغم من أن ضغط الدم يستقر في غضون 48 ساعة بعد وضع الولادة لبضع مرات، إلا أنه يمكن أن يكون هناك حالات قليلة حيث يمكن للمريضة التي لديها ضغط دم طبيعي طوال فترة الحمل أن تحصل فجأة على قراءات ضغط الدم المرتفعة في الأشهر الأخيرة من الحمل ، أو أثناء الولادة أو فجأة حتى بعد الولادة لذلك يجب أن يكون الحمل حتى بعد الولادة تحت المراقبة المناسبة".

ما هي الأعراض أو العلامات التي تدل على تسمم الحمل؟

1- ضغط عالي يسجل قراءة أكثر من 140/90.

2- انتفاخ الساقين الذي لا ينقص حتى بعد الراحة.

3- زيادة الوزن بمقدار 0.5 إلى 1 كجم في 2-3 أيام بسبب احتباس السوائل وتراكمها.

4- صداع شديد.

5- قلة تواتر التبول.

6- قيء.

7- ألم في منتصف الصدر.

8- تغييرات في الرؤية مثل العوامات أو عدم وضوح الرؤية.

قلة من المرضى ليس لديهم أي أعراض لتسمم الحمل، لذلك من المهم أن يتم تسجيل ضغط الدم المرتفع مرة واحدة في أي وقت أثناء الحمل بعد 20 أسبوعًا من الحمل، ويجب أن تأتي المريضة للفحص المنتظم بشكل أساسي لتسجيل قراءات ضغط الدم واختبار البول.

ما هي عوامل الخطر التي يسببها تسمم الحمل؟

الحمل في سن المراهقة.

الحمل فوق عمر ال 35 سنة.

تكون المدة بين الحمل والذي يليه إما أقل جدًا سنة واحدة أو أكثر مثلا 10 سنوات.

تاريخ من تسمم الحمل في حمل سابق.

حمل أكثر من جنين واحد توأمان أو أكثر.

التاريخ العائلي للإصابة بمقدمات الارتعاج أو ارتفاع ضغط الدم.

زيادة الوزن.

السمنة.

حالات الحمل بالتلقيح الاصطناعي.

تاريخ مرض السكري أثناء الحمل.

كيف يمكن الوقاية من تسمم الحمل؟

واضافت الدكتورة ناتالي: أن الطرق الوقائية على الرغم من أنها قليلة ولكن يمكن السيطرة عليها من خلال اتباع نظام غذائي سليم متوازن قليل الملح ، وممارسة التمارين الرياضية البدنية، وعمل فحوصات ضغط الدم بانتظام.