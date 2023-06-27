مراد مكرم يروي قصة شخصية خاف من تجسيدها

قال الفنان مراد مكرم، إنه لا يخشى أن يقدم الأدوار الجيدة، لكنه يخاف من الأدوار المكتوبة بشكل سيء، معقبًا: "طالما عجبتني القصة والكتابة فلا أخاف، ولكني أقدم أفضل شئ وأتركها لله والجمهور هو من يقرر في النهاية".

وأضاف “مكرم” خلال لقائه ببرنامج “مساء dmc”، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية dmc، أن الخوف تسلل إليه مرة واحدة، وذلك حين عرض عليه تجسيد شخصية تتكلم بلغة اجنبية ضمن أحداث فيلم “الغرفة 207”.

وتابع: “كان من بين المشاهد التي سأقدمها مشهد باللغة الإيطالية، في حين أنني لا أتحدث الإيطالية ولكني أفهمها فقط، نظرًا للتقارب الكبير بين مصطلحاتها واللغة الفرنسية التي أجيدها”.