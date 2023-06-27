"بيت الروبي" يطيح بالفيلم الأمريكي "The Flash" من سينمات السعودية

استطاع الفيلم المصري “بيت الروبي” الذي يخوض بطولته النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، الإطاحة بالفيلم الأمريكي “The Flash” من دور العرض السعودية.

وخرج الفيلم الأمريكي “The Flash” من المركز الأول في شباك التذاكر بسينمات المملكة العربية السعودية وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم “بيت الروبي” عقب طرحه بالسعودية مباشرة وامتلاء قاعات العرض بالجمهور، وذلك وفقا لتقرير مجلة variety العالمية.

ويواصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجو، تحقيق الإيرادات المميزة قبل انطلاق موسم عيد الأضحى المبارك؛ بعد أن قررت شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم طرحه قبل أفلام المنافسين بأسبوع كامل.

وحقق فيلم بيت الروبي أمس الإثنين، إيرادات بقيمة 2,814,921 جنيها لتصل كل الإيرادات إلى 18 مليون جنيها و150 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية قبل بدء العيد ليدخل المنافسة الفعلية وهو في الصدارة.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه السوشيال ميديا، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.