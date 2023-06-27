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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وذلك لقربها من مكان الحادث.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: "حارس . ج . أ" 21 سنة، مقيم البداري، محافظة اسيوط، مصاباً بكسر مضاعف بالذراع الأيمن، و"هدى. أ . س" 17 سنة، مقيمة أسيوط، مصابة بجرح بالذراع الأيمن، و"عامر. ج . أ" 30 سنة، مقيم محافظة سوهاج، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"علي . ع . ع" 33 سنة، مقيم محافظة سوهاج، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و"منه . م . س" 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"محمود .س . ع" 55 سنة، مصاباً كدمات وسحجات.

 

الطريق الصحراوي الغربي إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمن بني سويف بني سويف حركة المرور سمسطا

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