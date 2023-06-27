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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبدأ من 5 جنيهات.. أبرز الأماكن لقضاء فسحة العيد بالإسكندرية

فسحة اسكندرية في
فسحة اسكندرية في العيد

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. حيث يبدأ المواطنون من الشباب والأسر بالبحث عن الأماكن لقضاء فسحة العيد بمحافظة الإسكندرية.
وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أماكن فسحة العيد في الإسكندرية، والتي تبدأ من 5 جنيهات.


65 شاطئًا يبدأ من 5 جنيهات


تبلغ عدد شواطئ الإسكندرية 65 شاطئا بداية من أبو قير، وحتى أبو تلات غرب المدينة، وتنقسم الشواطئ إلى عدة فئات بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوفر شاطئان بشكل مجاني تماما، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئا مميزا برسم دخول 15 جنيها للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25جنيها للفرد، وجميع الشواطئ يحصل المواطن على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا.


حدائق الحيوان وانطونيادس


حديقة الحيوان من أبرز المنتزهات بمحافظة الإسكندرية والتي يأتي لها الأسر والعائلات من المحافظات المجاورة في الأعياد والإجازات، حيث تقع على مساحة شاسعة، وتضم العديد من الحيوانات من صالة السباع وجبلاية وأقفاض القرود والنسانيس، وبيت الزواحف، وبحيرة البجع، وبحيرة فرس النهر، والنعام والغزلان وانواع مختلفة من الطيور، بالإضافة إلى جزء يحتوي على ألعاب وملاهي للأطفال، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

بجانب حديقة الحيوان بمنطقة سموحة، تقع حديقة انطونيادس، والتي استعادت رونقها بأعمال التطوير التي تتم بها حيث تضم الحديقة مساحات خضراء وأشجار ونباتات نادرة وعدد من التماثيل، وافتتحت جزئيًا للجمهور بالجزء الذي تم الانتهاء من تطويره وتبلغ سعر تذكرة الدخول 10جنيهات.


قلعة قايتباي الأثرية 

من أبرز وأهم المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية والوجه البحري، لمكانتها التاريخية، فضلا عن أروقتها، والتي تجذب لها الزائرين من  جميع أنحاء مصر والدول العربية والأجنبية، وتبلغ أسعار تذكرة القلعة للمصريين 60 جنيها، والطلاب المصريين 30 جنيها.

عيد الأضحى المبارك فسحة العيد مدينة الإسكندرية تبدأ من 5جنيهات 65 شاطئ حدائق الحيوان وانطونيادس

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