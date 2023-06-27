مميزات وعيوب تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي.. قارن بنفسك

يُعد الغاز الطبيعي واحدًا من أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، فهو يتكون أساسًا من الميثان ويتم استخراجه من حقول الغاز الطبيعي، ويُعتبر بديلًا مستدامًا للوقود الأحفوري مثل البنزين والديزل.

أهم مميزات وعيوب التحويل

وتنشر «الدستور» بعض الفوائد الرئيسية لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي:

اقتصادية:

يعتبر الغاز الطبيعي أرخص من الوقود التقليدي مثل البنزين والسولار، بالتحويل إلى العمل بالغاز الطبيعي، يمكنك توفير أكثر من 50% من تكاليف الوقود ، خاصةً في حالات الاستخدام اليومي الكثيف، حيث يتوفر الغاز الطبيعي بسعر أقل ويمكن الحصول عليه بسهولة في العديد من مدن ومحافظات مصر.

بيئية:

يعتبر استخدام الغاز الطبيعي وسيلة فعالة للحد من انبعاثات الغازات الضارة للبيئة، عندما يعمل المحرك على الغاز الطبيعي، يتم تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنسبة تتراوح بين 20-30% مقارنة بالاحتراق التقليدي للوقود.

كما أن استخدام الغاز الطبيعي يقلل بشكل كبير من انبعاثات الملوثات الجوية الأخرى مثل الأكسيدات النيتروجينية والجسيمات العالقة.

الأداء:

يتمتع الغاز الطبيعي بخصائص احتراق ممتازة، مما يتيح توفير طاقة كبيرة وزيادة الأداء العام للمحرك، قد تشعر بزيادة في القوة والتسارع عند تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي، مما يعني تجربة قيادة أفضل وأكثر استجابة.

الصيانة:

يمتاز استخدام الغاز الطبيعي بالحاجة إلى صيانة أقل للمحرك ومكونات السيارة، يتسبب احتراق البنزين والديزل في تراكم الرواسب الضارة على صمامات السحب والعادم وباقي المكونات الداخلية للمحرك، بينما يبقى الغاز الطبيعي نظيفًا ويحد من تكوين الرواسب.

التوفر:

يتوفر الغاز الطبيعي بشكل وفير في العديد من المناطق على مستوى لجمهورية، مما يعني أنه يمكن الحصول عليه بسهولة ومن مصادر متعددة.

وعلى الرغم من فوائد استخدام الغاز الطبيعي في السيارات، إلا أنه يوجد أيضًا بعض العيوب والتحديات.

وفيما يلي بعض العيوب المحتملة لاستخدام الغاز الطبيعي في السيارات:

تكاليف التحويل:

قد يكون تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي مكلفًا بعض الشيء، يتطلب ذلك تركيب نظام الوقود بالغاز الطبيعي وتعديلات على المحرك، قد تحتاج أيضًا إلى شراء مجموعة من المكونات الجديدة والمتوافقة مع النظام الجديد «الحقن الإلكتروني».

مساحة التخزين:

يحتاج نظام الوقود بالغاز الطبيعي إلى خزان إضافي لتخزين الغاز في السيارة، قد تؤثر هذه الخزانات على مساحة التخزين المتاحة في صندوق السيارة أو في المكان الذي تعتاد على وضع الأمتعة فيه.