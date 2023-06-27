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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتعدى على مواطن وتمزيق ملابسه بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "مالك محل لبيع الهواتف المحمولة وعدد 2 بائعين بذات المحل- "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعدم رغبة مالك المحل فى استرجاع "مستلزمات هاتف محمول" قام المذكور بشرائه من المحل منذ فترة فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ارتكاب الواقعة إحدى الصفحات التواصل الإجتماعى فيس بوك النيابة العامة بيع الهواتف المحمولة تداول مقطع فيديو ضبط المتهمين بالتعدى معلومات جنائية

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