تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة فى بطولة الدورى المصرى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة غزل المحلة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغنى- مصطفى الزنارى- حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر- عمرو السيسي- أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا وسيد عبدالله "نيمار" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.