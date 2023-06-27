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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ثالث أيام العيد.. سهرة خاصة مع هبة مجدي ببرنامج "مساء dmc"

هبة مجدي وايمان الحصري
هبة مجدي وايمان الحصري

تحل مساء يوم الجمعة المقبل ثالث أيام عيد الأضحى، الفنانة هبة مجدي، ضيفًة على برنامج “مساء DMC” وتحاورها الإعلامية إيمان الحصري.

وتذاع الحلقة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، وتكشف هبة مجدي عن كواليس واسرار في حياتها الفنية، باقه من أغانيها المميزة التي تنال إعجاب متابعيها بجانب الحديث عن جديد أعمالها الفترة المقبلة.

كما تضمن الحلقة فقرة داخل المطبخ يشارك فيها كل من هبة مجدي والإعلامية إيمان الحصري في تحضير الطعام للجمهور.

وكانت آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت فى رمضان المنقضي 2023 بمسلسل "المداح" الجزء الثالث بطولة حمادة هلال، وأحمد عبدالعزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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عيد الأضحى هبة مجدي DMC ايمان الحصري المداح

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