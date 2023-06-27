مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى مغسلة بمركز الخارجة

لقي طفل مصرعة منذ قليل صعقًا بالكهرباء بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول الطفل أحمد علاء فتحي، 15 عامًا من مدينة الخارج، إلى مستشفي الخارجة العام متوفيا.

وبعد الفحص تبين أنه توفي متأثراً بصعق كهربائي في مغسلة بحي السبط بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة، إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.