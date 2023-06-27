ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بحلول عيد الأضحى.. كيف تواجه باكستان ارتفاع سرقة الأضاحي؟

الاضاحي في باكستان
الاضاحي في باكستان

بحلول عيد الأضحى المبارك على الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، سلطت صحيفة بيزنس توداي، الضوء على أزمة ارتفاع سرقة الأضاحي في باكستان وما تأثير ذلك على الموسم.   

وقالت الصحيفة إن باكستان شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا حادًا في حالات سرقة الأضاحي في بعض المدن بما في ذلك كراتشي، وفي الأشهر القليلة الماضية ، ظهرت قضايا حيث استهدف مجرمون أشخاصًا يحملون أضاحيًا قيمتها الآلاف وكه من الروبيات

وبحسب التقرير أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، قفزت جرائم الشوارع في كراتشي بشكل حاد، حيث قُتل ما لا يقل عن 46 شخصًا أثناء مقاومة السرقات في أكثر من 3000 حادث تم الإبلاغ عنها ، وفقًا للجنة الاتصال بين المواطنين والشرطة في السند. 

وفي السياق ذاته،  ذكرت قناة GeoTV الباكستانية أن لصًا سرق ماعزًا قربانيًا من سيارة متحركة في كويتا، وفقًا للتقرير ، ربما تم نقل الحيوان إلى موشي مندي أو قام شخص ما بشرائه ونقله إلى منزلهم. 

وقالت GeoTV إن مثل هذه الحوادث أصبحت الآن شائعة جدًا في باكستان “حيث يسرق اللصوص الحيوانات ويبيعونها لاحقًا”، وذلك  في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد ، حيث يجد الناس صعوبة كبيرة في شراء حيوان للتضحية به في عيد الأضحى. 

وبحسب التقرير فقد كانت باكستان في منتصف أزمة بسبب نقص الدولار ، وارتفاع الديون، وانخفاض النمو، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم في مايو، ارتفع معدل التضخم في باكستان إلى 38 في المائة، وهو أعلى معدل في آسيا.

وختم  التقرير سرقة أكثر من 60 من الأضاحي وخطفها في الأيام القليلة الماضية في كراتشي قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه في شمال كراتشي، تمت سرقة 40 رأس ماعز من قطعة أرض خالية، وفي منطقة ياسين آباد في كراتشي، كسر لصوص مصرع أحد المتاجر وسرقوا ماعزتين ، وسرقت بقرة من شقة بالقرب من مركز شرطة فرير.

عيد الأضحى الأضاحي أنحاء العالم

الأكثر قراءة

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

دعاء يوم عرفة قبل أذان المغرب 1444/2023

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.. الإفراج عن عدد من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

كل ما تريد معرفته عن الطيار الذي فاجأ والدته على متن الطائرة

مواعيد عمل مكاتب البريد بعد إجازة عيد الأضحى 2023

فرمان جديد من بيراميدز للزمالك بسبب سيف جعفر ويوسف نبيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟