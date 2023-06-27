بحلول عيد الأضحى.. كيف تواجه باكستان ارتفاع سرقة الأضاحي؟

بحلول عيد الأضحى المبارك على الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، سلطت صحيفة بيزنس توداي، الضوء على أزمة ارتفاع سرقة الأضاحي في باكستان وما تأثير ذلك على الموسم.

وقالت الصحيفة إن باكستان شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا حادًا في حالات سرقة الأضاحي في بعض المدن بما في ذلك كراتشي، وفي الأشهر القليلة الماضية ، ظهرت قضايا حيث استهدف مجرمون أشخاصًا يحملون أضاحيًا قيمتها الآلاف وكه من الروبيات

وبحسب التقرير أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، قفزت جرائم الشوارع في كراتشي بشكل حاد، حيث قُتل ما لا يقل عن 46 شخصًا أثناء مقاومة السرقات في أكثر من 3000 حادث تم الإبلاغ عنها ، وفقًا للجنة الاتصال بين المواطنين والشرطة في السند.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة GeoTV الباكستانية أن لصًا سرق ماعزًا قربانيًا من سيارة متحركة في كويتا، وفقًا للتقرير ، ربما تم نقل الحيوان إلى موشي مندي أو قام شخص ما بشرائه ونقله إلى منزلهم.

وقالت GeoTV إن مثل هذه الحوادث أصبحت الآن شائعة جدًا في باكستان “حيث يسرق اللصوص الحيوانات ويبيعونها لاحقًا”، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد ، حيث يجد الناس صعوبة كبيرة في شراء حيوان للتضحية به في عيد الأضحى.

وبحسب التقرير فقد كانت باكستان في منتصف أزمة بسبب نقص الدولار ، وارتفاع الديون، وانخفاض النمو، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم في مايو، ارتفع معدل التضخم في باكستان إلى 38 في المائة، وهو أعلى معدل في آسيا.

وختم التقرير سرقة أكثر من 60 من الأضاحي وخطفها في الأيام القليلة الماضية في كراتشي قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أنه في شمال كراتشي، تمت سرقة 40 رأس ماعز من قطعة أرض خالية، وفي منطقة ياسين آباد في كراتشي، كسر لصوص مصرع أحد المتاجر وسرقوا ماعزتين ، وسرقت بقرة من شقة بالقرب من مركز شرطة فرير.