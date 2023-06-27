دعاء قبل الإفطار في يوم عرفة 2023 وموعد أذان المغرب

يزداد البحث في يوم عرفة 2023 عن موعد أذان المغرب و دعاء قبل الإفطار للصائم وأفضل ما يقال في يوم عرفة 2023 في التاسع من ذي الحجة 1444 ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة.

فضل يوم عرفة 2023

وردت بعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل يوم عرفة منها:

ما رواه أبو هريرة عن النبي محمد أنه قال: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثًا غُبْرًا».

وما روته عائشة عن النبي محمد أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم».

سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

يوم عرفة هو يوم الوقوف على جبل عرفة أو عرفات في التاسع من شهر ذي الحجة.

هناك عدة أقوال لتسمية عرفة بهذا الاسم:

سُمِّيَتْ بذلك لأن آدم عرف حواء فيها.

وقيل لأن جبريل عرَّف إبراهيم فيها المناسك.

وقيل لتعارف الناس فيها.

وقيل بأن الكلمة مأخوذة من العَرْف وهو الطيب؛ كونها مُقدَّسة.

إلا أن الروايتين الأكثر تأكيدًا هما أن أبو البشر آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان ولهذا سمي بعرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: «أعرفت أعرفت؟» فيقول إبراهيم: «عرفت عرفت» ولهذا سميت عرفة.

ذكر الإمام القرطبي في التفسير وغيره: تسمية عرفة بهذا الاسم لأن الناس يتعارفون فيه، وقيل لأن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم فكان يريه المشاهد فيقول له: أعرفت أعرفت؟ فيقول إبراهيم عرفت عرفت. وقيل لأن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة هو وحواء التقيا في ذلك المكان فعرفها وعرفته.

موعد أذان المغرب في المحافظات

ويبحث المسلمون من جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن الوقت المتبقى على اذان المغرب في كل محافظة

موعد اذان المغرب في القاهرة : 8:00 م

موعد اذان المغرب في الإسكندرية : 8:08 م

موعد اذان المغرب في البحيرة : 8:06 م

موعد اذان المغرب في القليوبية : 8:01 م

موعد اذان المغرب في أسوان : ٧:٤٠ م

موعد اذان المغرب في قنا : ٧:٤٥ م