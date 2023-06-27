حبس تاجر أستروكس في مدينة السلام 4 أيام

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية اتهامه بالإتجار في مادة الأستروكس المخدر في منطقة السلام.

كانت قد أكدت تحريات ومعلومات ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بترويج مخدر الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على "كمية من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى، و سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويج مادة الأستروكس المخدر على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.