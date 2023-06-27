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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نبيل دعبس: 30 يونيو أنقذت مصر من كابوس الجماعة الإرهابية

الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ستظل خالدة فى أذهان المصريين، خاصة وأنها أنقذت مصر من كابوس حقيقي وهو جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إرادة شعبية خالصة، لتبدأ مرحلة ترسيخ ركائز الدولة الوطنية والجمهورية الجديدة.

وأضاف دعبس أن الشعب المصرى قال كلمته فى هذه الثورة العظيمة، وخرج عن بكرة أبيه لإنقاذ الوطن من  براثن الجماعة الإرهابية، التى نشرت الرعب والتهديد والذعر فى أنحاء البلاد، ولم يكن يعنيهم كلمة "وطن" بقدر ما يعنيهم تحقيق مخططات وأجندات خارجية على حساب الوطن، وكان للقوات المسلحة ولا يزال دورها الوطنى العظيم، حينما انحازت للشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذين هددوا بإراقة دماء المصريين حال الإطاحة بهم من الحكم، ونشر الإرهاب والاستيلاء على ثروات البلاد والعباد

وأشاد بالدور الوطنى الذى لعبه المصريين ووقوفهم صفا واحدا ضد هذه الجماعة الإرهابية ولم يثنيهم التهديدات عن حماية وطنهم العزيز، متابعا: "الشعب المصرى على مر التاريخ أثبت قدرته على حماية الوطن والوقوف صفا واحد فى وجه كل من يسعى للنيل من مؤسسات الدولة أو لتنفيذ مخططات لتخريب البلد، ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو لتسدل الستار على حكم جماعة إرهابية وتبدأ عهد بناء جديد وإعادة تماسك المؤسسات".

وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت ولازالت خلال السنوات الأخيرة كم من الإنجازات لم يكن يتحقق على مدار عصور كاملة، على الرغم من التحديات الداخلية والتداعيات الخارجية والعمل يسير على وتيرة واحدة فى مختلف القطاعات والمجالات سواء مشروعات قومية أو ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، تحت قيادة زعيم وبطل قومي هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم كانت 30 يونيو هى البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة.

الدكتور نبيل دعبس لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ ثورة 30 يونيو أذهان المصريين جماعة الإخوان

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