تقسيم حملات النظافة لورديات لرفع مخلفات العيد بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، حملة نظافة مكبرة لرفع مستوى النظافة بشوارع المدينة القرى التابع لها.

وأكد المهندس محمود علي إمام، رئيس المدينة، أن الحملة استهدفت شوارع قرى دمنو وحي راشد وأولاد عزاز، أسفرت عن رفع أطنان من القمامة والمخلفات.

وشدد على استمرار الحملات لرفع مستوى النظافة بشوارع المدينة والقرى للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بمداخل المدينة والقرى التابعة لها، وتقسيم لحملات على ورديات طوال أيام العيد لرفع المخلفات.

على الجانب الاخر، شنت الوحدة المحلية لحى غرب برئاسة الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج عدة حملات نظافة بجميع قطاعات حي غرب بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن رفع كفاءة الشوارع والمناطق وأعمال النظافة.

وشملت القطاعات قطاع المخبز الألي حوض التلاتين وطريق كورنيش ترعة نجع حمادي، قطاع البحر المدينة الطبية ومدينة العرائس ونجع مطرود ونجع مصلح وشارع البحر ونفق نبيل فراج، قطاع المحطة شارع الجرجاوية الرئيسي والخلفي ومنطقة المحطة والعارف والقطب والغياتيه، قطاع غرب منطقة غرب الكوبري والعمري وراشد والحويني.

وذكر الشطوري أنه قد تم كنس الشوارع ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي وجارى رفع عشرات الأطنان قمامة من قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما ذكر الشطوري أنه جاري استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم علي مدار اليوم.

وجه رئيس حي غرب فرقة الكهرباء بالحى للقيام بأعمال الصيانة الدورية أعمدة الإضاءة والإنارة العامة بشارع بشارع جراج الأتوبيس وشارع سيالة أولاد نصير.

وذكر الشطوري، أن هذه الأعمال فى إطار الأعمال اليومية لمتابعة وصيانة أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال ورفع كفاءة الأنارة العامة والتى تتم بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق غرب سوهاج والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.