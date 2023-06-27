رئيس بيلاروسيا: قائد "فاجنر" تخلى عن مطلب إقالة وزير الدفاع الروسي 

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، أن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، تخلى عن مطلب إقالة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

إسقاط الدعوى الجنائية عن قائد فاجنر

وغادر قائد مجموعة “فاجنر” إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، موضحًا أنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وبموجب الاتفاق الذي جنب روسيا أخطر أزمة أمنية منذ عقود، قرر يفجيني بريجوجين، وقف تقدم قواته نحو موسكو.

ويقضى الاتفاق إلى عدم الملاحقة القضائية لأي من مقاتلي المجموعة التي لعبت دورا قتاليا رئيسيا في الحرب على أوكرانيا، بعد تمردها واحتلال مدينة "روستوف".