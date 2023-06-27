ضبط 1200 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال اليوم عن تحرير ٦٦ محضر وذلك لرصد مخالفات تضمنت بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وبيع لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية ، هذا إلى جانب إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى سياق متصل، تم تحرير ٣ محاضر لمحطات وقود لضبط مخالفات تلاعب فى عيار طرمبات تعبئة البنزين بعجز يتراوح قيمته مابين ١.٢٠ جنيه إلى ١.٦٥ جنيه لكل ٢٠ لتر ، فضلا تحرير محاضر لمستودع غاز لوجود عجز ٢٣٠ جرام بالأسطوانة.

فيما وقد أعلنت المديرية عن تحرير ١٢٠٠ محضر للمخالفين وذلك خلال الحملات المُنفذة فى الفترة من أول يونيو وحتى يوم ٢٦ من ذات الشهر، والتى تضمنت محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجارى وبيع لحوم مكشوفة وتعبئة سلع غذائية فى ورق مطبوعات وعدم وجود ترخيص وشهادات صحية ، كما تم تحرير محاضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ، وقامت المديرية أيضًا خلال تلك الفترة بسحب ٢٧ عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب أغذية دمياط بعمل حملة مكثفة على المنشات الغذائية والأسواق، استعداد لإجازة عيد الأضحى المبارك.



تمكنت تلك الحملات من المرور على ٧٧ منشأة غذائية متنوعة ومحال بيع وتجهيز اللحوم والمستودعات والمصانع والمخابز، و٥٠ منشاة تدار بدون ترخيص، و٥ منشأت بها خطر داهم على الصحة العامة.

حرر ١٣٠ محضر جنحة صحية ، وتم ضبط ١١٦ كيلو برجر وكفتةغير صالحة للاستهلاك الادمى ، و١٠٠ كيلو سمن بلدى مجهول المصدر، كما تم ضبط أغذية تم إعدامها و٤٠٠ كيلو مصنعات دواجن ومنتجات ألبان وشيبسى ومعلبات وأغذية متنوعة، و١٢٠ لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله.