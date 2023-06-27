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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل ساعات من عيد الأضحى.. زحام في أسواق الخضار والفاكهة

إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على الأسواق

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك الذي يهل علينا غداً الأربعاء الموافق ٢٨ يونيو الجاري، ويحرص العديد من المواطنين في التوقيت من كل عام على التوافد على أسواق الخضار والفاكهة لشراء أغراضهم واحتياجاتهم قبل حلول العيد. 

وشهد سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالا شديدا من قبل المواطنين لشراء مستلزماتهم قبل العيد خاصة وأن العديد من الأسواق تغلق وينصرف البائعين في إجازة عيد الأضحى المبارك.

تقول مرفت محمد، إحدى الأهالي، إنها حرصت على التوجه للسوق في الساعات الأخيرة من يوم عرفات لشراء مستلزماتها من خضار وفاكهة ولحوم وغيرها من السلع لتخزينها في المنزل على مدار أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن البائعين ومعظم الأسواق تغلق خلال الأعياد والمناسبات وهو ما يجعل الإقبال مستمر لآخر ساعات في يوم عرفات وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت سمارة، إحدى الأهالي، أن العديد من المواطنين يبذلون مجهود مضاعف خلال تلك الأيام وقبل إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال النزول والتسوق لشراء احتياجاتهم خاصة اللحوم الحمراء، حيث أن محال الجزارة دون استثناء تغلق محالها أكثر من شهر بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت سارة سمير، إحدى الأهالي، أن هناك العديد من الباعة والتجار يستغلون الإقبال الشديد من المواطنين والتوافد المستمر على الأسواق لشراء حاجة المواطنين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، ويرفعون الأسعار، ويستغلون حاجة المواطنين في تلك الأيام الطارئة.

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وقفة عرفات عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى أسواق الخضار أسواق سوق الخضار والفاكهة

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