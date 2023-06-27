قبل ساعات من عيد الأضحى.. زحام في أسواق الخضار والفاكهة

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك الذي يهل علينا غداً الأربعاء الموافق ٢٨ يونيو الجاري، ويحرص العديد من المواطنين في التوقيت من كل عام على التوافد على أسواق الخضار والفاكهة لشراء أغراضهم واحتياجاتهم قبل حلول العيد.

وشهد سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالا شديدا من قبل المواطنين لشراء مستلزماتهم قبل العيد خاصة وأن العديد من الأسواق تغلق وينصرف البائعين في إجازة عيد الأضحى المبارك.

تقول مرفت محمد، إحدى الأهالي، إنها حرصت على التوجه للسوق في الساعات الأخيرة من يوم عرفات لشراء مستلزماتها من خضار وفاكهة ولحوم وغيرها من السلع لتخزينها في المنزل على مدار أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن البائعين ومعظم الأسواق تغلق خلال الأعياد والمناسبات وهو ما يجعل الإقبال مستمر لآخر ساعات في يوم عرفات وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت سمارة، إحدى الأهالي، أن العديد من المواطنين يبذلون مجهود مضاعف خلال تلك الأيام وقبل إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال النزول والتسوق لشراء احتياجاتهم خاصة اللحوم الحمراء، حيث أن محال الجزارة دون استثناء تغلق محالها أكثر من شهر بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت سارة سمير، إحدى الأهالي، أن هناك العديد من الباعة والتجار يستغلون الإقبال الشديد من المواطنين والتوافد المستمر على الأسواق لشراء حاجة المواطنين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، ويرفعون الأسعار، ويستغلون حاجة المواطنين في تلك الأيام الطارئة.

IMG_20230627_153004

IMG_20230627_152957

IMG_20230627_152953

IMG_20230627_152953_1

IMG_20230627_152952