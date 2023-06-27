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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توماس عدلي يهنئ محافظ الجيزة بعيد الأضحى

الأنبا توماس
الأنبا توماس

 توجّه نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، على رأس وفد من المطرانية،  اليوم الثلاثاء 27 يونيو بتقديم للتّهنئة للمحافظ اللّواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

رافق نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، كلًا من القمّص ميلاد موسى، وكيل المُطرانيّة، الأب بيّوس فرج، الأب مينا الفرنسيسكانيّ، والأخت نجلاء من الرّاهبات الفرنشيسكانيّات الأليزابتيّات.

وفي كلمته، أشاد نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، بالمجهود المبذول والملموس من القيادة السياسيّة والتنفيذيّة في الدولة  المصريّة، وبالأخص في محافظة الجيزة، في كافّة الجوانب والأصعدة.

وأعرب محافظ الجيزة عن مدى سعادته لتلك الزيارات مبديا ترحيبه بوفود الكنائس من المهنئين ومؤكدا على الدور الفعال الذى تلعبه روح المحبة والألفة بين أفراد الشعب المصرى فى حفظ وسلامة الوطن وتمكين الدولة وقيادتها من سرعة تحقيق أهداف التنمية والبناء بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبهم قدم الحضور التهنئة لمحافظ الحيزة وأهالى المحافظة وجموع الشعب المصرى بتلك المناسبة معربين عن تمنياتهم بدوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وأهلها.
وكان فى إستقبال الوفود رفقة المحافظ إبراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم، نائبا المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة.

أحمد راشد محافظ الجيزة الجيزة والفيوم وبني سويف الفيوم وبني سويف إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف إيبارشية الجيزة والفيوم إيبارشية الجيزة أنبا توماس عدلي

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