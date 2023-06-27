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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يُهنئ نظيره التونسى بعيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وهنأ الرئيس السيسي شقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

من جهته؛ أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.

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