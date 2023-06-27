توزيع ألف كرتونة مواد غذائية لعمال جامعة عين شمس مهداة من صندوق تحيا مصر

احتفلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني بتوزيع 1000 كرتونة- مهداة من صندوق تحيا مصر- تحتوى على السلع الغذائية الأساسية على عمال الجامعة، احتفالا بقدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر التوزيع بالمدينة الجامعية للطلبة.

وقامت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة يرافقها إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتوزيع كراتين الخير على العمال وسط أجواء من الفرحة، ودارت مجموعة من الحوارات الودية بين قيادات الجامعة والعمال، حيث تم تبادل كلمات التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

ويكثف صندوق تحيا مصر جهوده لتوصيل المساعدات الغذائية والدعم الاجتماعي لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقبل أسابيع، أطلق صندوق تحيا مصر قافلة دعم اجتماعي للأسر المقيمة بحلايب وشلاتين وأبو رماد التابعة لصندوق تحيا مصر، لمدة 5 أيام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في المناطق النائية والحدودية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

وتعد قوافل الحماية الاجتماعية نموذجًا لاستراتيجية صندوق تحيا مصر في تدعيم شراكته مع مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية نحو توفير حياة كريمة للأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية وتخفيف العبء عليهم، بمختلف محافظات الجمهورية.

ويكثف الصندوق أيضًا عدد القوافل التي توفر الرعاية لمواطني المناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية، لتوفير الأغذية والأغطية والأمتعة، فضلًا عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة المنازل والخدمات الصحية المختلفة، في عدة مناطق منها سيدي براني، والواحات البحرية، وسانت كاترين، ووادي العلاقي جنوب أسوان، فضلًا عن جهود الصندوق فى توفير مشروعات إنتاج حيواني للسيدات بالأسر الأكثر احتياجًا ضمن برنامج مستورة.