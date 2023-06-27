محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير ورفع المخلفات بالمحلة

تفقد محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد أعمال رصف شارع البحر، والذي يتم رصفه بداية من مدخل المدينة وحتى نهايته ناحية أبو علي بطول ١٠.٣ كم.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ أعمال توسعة ورصف وتطوير ميدان الشون ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة، كما تفقد أعمال رفع المخلفات داخل المدينة وخاصة من على شريط السكة الحديد، حيث يقوم حي أول وثان المحلة بحملة مكبرة لإزالة المخلفات من على شريط السكة الحديد، إلى جانب رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، والمحاسب علي عبد الستار السكرتير المساعد، والمحاسب إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

وأوضح محافظ الغربية، أن المحلة تشهد عملية تطوير في مختلف القطاعات سواء على مستوى المشروعات القومية أو المحلية ومنها خطة الرصف التي تمت وتتم حاليا بحي أول وثان المحلة، إلى جانب مشروعات التطوير ومنها مشروع تطوير ميدان الشون والذي يتم حاليا ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة.

وناقش المحافظ مع الحاضرين المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المحلة الكبرى ومنها مشروع إنشاء مبنى مركز المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة ٢٨٤٢ متر ومصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وأعمال التطوير الجارية داخل مصنع تدوير المخلفات بالمحلة والذي يتم تطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة القمامة بالمدينة، كما تم مناقشة تطوير المجزر القديم، وإنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.

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