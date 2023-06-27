بالتزامن مع يوم الوقفة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية خاصة مع قلة المضحين بسبب ارتفاع الأعلاف، وبالتالي اللحوم الحمراء ورغبة الكثيرين في شراء ما يكفي احتياجات أسرهم من اللحوم في عيد الأضحى المبارك.



يوم الوقفة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023

وفرت المجمعات الاستهلاكية في مختلف محافظات الجمهورية كافة السلع الغذائية الأساسية التي تكفي المواطنين طوال فترة إجازة العيد على رأسها اللحوم الحمراء والدواجن ومع يوم الوقفة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023 كما يلي:-



يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز ما بين 300_370 جنيه وفقا للمنطقة البيع.

سجل سعر كيلو من عرق الفلتو البلدي نحو 370 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

سجل سعر كيلو الروستو الكندوز نحو 350 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين نحو 300 إلى 350 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

يتراوح سعر كيلو اللحم من الضأن البلدي ما بين نحو 240 إلى 280 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.



يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين نحو 200 إلى 50 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.



يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين نحو 300 إلى 350 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.



يتراوح سعر كيلو من كبدة الضأن ما بين 250 إلى 300 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.



فيما وفرت أيضا منافذ بيع وزارة التموين والداخلية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية اللحوم للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 25_30% عن محلات الجزارة ليتمكن المواطنين مع شراء احتياجاتهم خاصة في عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة قبل عيد الأضحى

طرحت وزارة الزراعة كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية الأساسية واللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق المصرية بكافة محافظات الجمهورية للمواطنين في إطار المباراة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار " خير مزارعنا لأهالينا" لتكفي احتياجات المواطنين في ظل غلاء الأسعار خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.

ويصل سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدي الكندوز في مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" من 225 إلى 270 جنيه للكيلو حسب قطع اللحوم فيما تصل سعر كيلو اللحم من الضأن إلى 250 جنيه حيث تمتاز جميع منتجات وزارة الزراعة بالجودة العالية والأسعار المنخفضة عن الأسواق المحلية.

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