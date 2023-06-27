ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يوم الوقفة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

بالتزامن مع يوم الوقفة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية خاصة مع قلة المضحين بسبب ارتفاع الأعلاف، وبالتالي اللحوم الحمراء ورغبة الكثيرين في شراء ما يكفي احتياجات أسرهم من اللحوم في عيد الأضحى المبارك.


يوم الوقفة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023

وفرت المجمعات الاستهلاكية في مختلف محافظات الجمهورية كافة السلع الغذائية الأساسية التي تكفي المواطنين طوال فترة إجازة العيد على رأسها اللحوم الحمراء والدواجن ومع يوم الوقفة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023 كما يلي:-


يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز ما بين 300_370 جنيه وفقا للمنطقة البيع.

سجل سعر كيلو من عرق الفلتو البلدي نحو 370 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

سجل سعر كيلو الروستو الكندوز نحو 350 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين نحو 300 إلى 350 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

يتراوح سعر كيلو اللحم من الضأن البلدي ما بين نحو 240 إلى 280 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين نحو 200 إلى 50 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين نحو 300 إلى 350 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.

يتراوح سعر كيلو من كبدة الضأن ما بين 250 إلى 300 جنيه في المجمعات الاستهلاكية.


فيما وفرت أيضا منافذ بيع وزارة التموين والداخلية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية اللحوم للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 25_30% عن محلات الجزارة ليتمكن المواطنين مع شراء احتياجاتهم خاصة في عيد الأضحى المبارك.

txt

محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

txt

تجهيز 1274 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة قبل عيد الأضحى

طرحت وزارة الزراعة كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية الأساسية واللحوم الحمراء الطازجة في الأسواق المصرية بكافة محافظات الجمهورية للمواطنين في إطار المباراة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار " خير مزارعنا لأهالينا" لتكفي احتياجات المواطنين في ظل غلاء الأسعار خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.

ويصل سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدي الكندوز في مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" من 225 إلى 270 جنيه للكيلو حسب قطع اللحوم فيما تصل سعر كيلو اللحم من الضأن إلى 250 جنيه حيث تمتاز جميع منتجات وزارة الزراعة بالجودة العالية والأسعار المنخفضة عن الأسواق المحلية.

اقرأ المزيد

حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى 

يوم الوقفة أسعار اللحوم اللحوم اليوم الثلاثاء 27-6-2023 عيد الأضحى المجمعات الاستهلاكية سعر كيلو اللحم البلدي اللحم البلدي الكندوز عرق الفلتو البلدي كيلو الروستو الكندوز اللحم المفروم البلدي

الأكثر قراءة

لا سلام في عمارة السلام.. "عقار الإسكندرية".. العيد لن يمُر من هُنا

جوارديولا يزور منطقة "جبل السلسلة" الأثرية فى أسوان (صور)

إحباط صفقة مخدرات بـ35 مليون جنيه فى جنوب سيناء

المطربة بوسي بين زوجها وطليقها.. التفاصيل الكاملة لسرقة شيكات بـ8 ملايين جنيه

محافظة الوادي الجديد تطلق مبادرة لتخفيض سعر اللحوم

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟