تجهيز 1274 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد.

وأشار الوزير، إلى دور مراكز الشباب التنويرية الجاذبة للنشء والشباب، خاصة بعد الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجمهورية والتى تمكنها من استيعاب المواطنين والاعضاء وتقديم البرامج والأنشطة بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري.

ووجه وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة وقيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من (1274) مركز شباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء والقري والنجوع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف؛ لاستقبال المواطنين لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

وشدد الوزير على مديري مديريات الشباب والرياضة، علي ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل المنشآت الشبابية، وقضاء وقت سعيد مع أسرهم.

وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال داخل مراكز الشباب.