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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة العراقية: المجاميع الإرهابية فى العراق ضعيفة جدًا

ارشيفية
ارشيفية

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي  خالد اليعقوبي، اليوم الإثنين، أن المجاميع الإرهابية في العراق محاصرة وحركتها ضعيفة جدًا.

وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي أن هذا المخيم الهول قنبلة موقوتة، لا يتعلق بالعراق فقط"، مشيرًا إلى أن المخيم يقع خارج الأراضي العراقية وفيه من كل جنسيات العالم ومحمي من قوات التحالف الدولي. بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن هناك جيوبًا للمجاميع الإرهابية إلا أنها محاصرة، مبينا أن هذه المجاميع تنتهز الفرصة هنا أو هناك، ولكن بالنتيجة أصبحت حركتها ومناورتها ضعيفة جدًا.

وبين أن هذا الملف معقد وخطير"، لافتًا إلى أنه "دون تدخل المجتمع الدولي لغلق هذا الملف سيبقى يشكل تهديدًا خطيرًا ليس على العراق فقط بل المنطقة والعالم بأسره.

وأضاف أن القوات الأمنية متمكنة جدًا في هذا الموضوع.

وذكر أن العملية تسير بشكل جيد وسنشهد في الأيام المقبلة تسارعًا في إنجاز هذا الملف.

وأكد أن الحكومة بدأت بخطة طموحة، وتم تسليم الملف الأمني في ست محافظات.

مستشار رئيس الوزراء العراقي العراق المجاميع الارهابية الأراضى العراقية القوات الأمنية

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