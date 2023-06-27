الرئيس الروسي يقف دقيقة صمت تكريما للطيارين الذين لقوا حتفهم خلال انقلاب فاجنر

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن شكره لجميع أفراد القوات المسلحة الروسية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة على شجاعتهم.

وأكد بوتين أن شجاعة أفراد القوات المسلحة والخدمات الخاصة وتصميمهم أسهما بتماسك المجتمع وقمع التمرد التي قامت بها قوات فاجنر العسكرية الخاصة.

وأوضح الرئيس الروسي أن الطيارين الذين لقوا حتفهم في أحداث الـ 24 يونيو الجاري، قاموا بواجبهم بشرف، وطلب تكريم ذكراهم بالوقوف دقيقة صمت، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

"وزارة الدفاع الروسية": استعدادات لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بشركة "فاجنر"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الروسية، أن مقاتلي مجموعة "فاجنر" يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة إلى وحدات الجيش الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الاستعدادات جارية لتسليم المعدات العسكرية الثقيلة الخاصة بشركة "فاجنر" العسكرية إلى وحدات القوات المسلحة الروسية التي تشارك في العملية العسكرية الخاصة.

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، أنه تم وقف التتبعات الجنائية في قضية التمرد المسلح، مشيرًا إلى أن التحقيقات في قضية التمرد أثبتت أن المشاركين فيها تراجعوا عن مواصلة التمرد وعدلوا عن ارتكاب جرائم، وفقا لقناة روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه في ليلة السبت الماضي، استولى مقاتلو مجموعة "فاجنر" العسكرية بقيادة يفجيني بيرجوجين، على المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقضي بمغادرة بريجوجين وعدد من مقاتليه الأراضي الروسية إلى بيلاروس.

وكانت الأجهزة الأمنية الروسية قد باشرت السبت الماضي التحقيق بعد فتح قضية جنائية على خلفية التمرد المسلح، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة ناتجة عن طموحات ومصالح شخصية.