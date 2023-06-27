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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا مرقس يستقبل أبناء كنيسة القلب الأقدس بمنفلوط

كنيسة
كنيسة

استقبل الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء وفد كنيسة القلب الأقدس بمنفلوط، بقيادة الأب الراعي، الأب أندراوس جرجس، وذلك بمقر المطرانية.

وهنأ أبناء الرعية، الأنبا مرقس، بالسيامة الأسقفية، الذي تحدث معهم حول الأنشطة الخدمية بالكنيسة، مشيدًا بدور مدرسة الآباء الفرنسيسكان على كافة الأصعدة، كما تمنى نيافته للجميع، خدمة مثمرة.

وكان الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك،  قد استقبل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، ووفد من كهنة الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء عدد من كهنة إيبارشية القوصية، حيث هنأ وفد إيبارشية أسيوط، بقيادة الأنبا دانيال، الأنبا مرقس، بالسيامة الأسقفية.

وتحدث صاحبا النيافة، والآباء الكهنة حول بين روابط المحبة الأخوية بينهم، مؤكدين جميعًا أهمية التعاون الوثيق بين الإيبارشيتين في مختلف المجالات.

وتم أيضًا عمل تخطيط رعوي، من أجل سبل التعاون فيما يخص التعليم المسيحي، من خلال دراسة احتياجات معهد التربية الدينية، ومكتب التعليم المسيحي.

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