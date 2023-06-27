تحرير 13 محضرا متنوعا بحملة تموينية في شمال سيناء

قالت مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أماني رسلان، إنه تم تحرير 13 محضرا تموينيا متنوعا خلال الحملة التي شنتها المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المدير العام - في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة ، مؤكدة توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة والأرصدة الخاصة بالسلع التموينية والمواد البترولية بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتابعت انتظام صرف البونات الخاصة بالمواطنين من الشركة العامة لتجارة الجملة.

وتقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات وتمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للاسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمي دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

كان قد أعلن المهندس عادل رشدي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين، عن ارتفاع معدلات ضخ اللحوم بمنافذ الشركة في القاهرة والجيزة إلى 292 ذبيحة يوميًا بسعر 195 جنيهًا للكيلو، وذلك بعد وصول شحنات جديدة من رءوس الماشية التي تعاقدت عليها الوزارة مؤخرًا.

وأوضح أنه يتم ضخ نحو 250 ذبيحة من اللحوم الضأن المبردة بسعر 250 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى 150 رأس خراف حية بسعر 170 جنيهًا لكيلو القائم، و10 أطنان برازيلي مجمد بسعر 170 جنيهًا للكيلون وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

ودعا رشدي المواطنين بضرورة التوجه إلى فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 310 فروع للحصول على احتياجاتهم في ظل توفر جميع أنواع اللحوم سواء البلدي أو السوداني، بالإضافة إلى الخراف المبردة والتي يتم ذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، بخلاف اللحوم البرازيلية.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في الاختبار الصعب وهو توفير الاحتياجات من اللحوم في زمن قياسي، من خلال التعاقدات التي أبرمتها مؤخرًا والتنوع في مناشئ الاستيراد، مؤكدًا أن توجهيات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، ساهمت في تأمين كميات كبيرة من كافة السلع الأساسية وليست اللحوم فقط.

وأكد رشدي أن الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية ساهمت أيضًا في ضبط عمليات التوزيع التي تضمنت وضع جداول زمنية لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاقدات يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل إلى أنه يجرى حاليًا مضاعفة الكميات بصورة مستمرة، مع استمرار تدفق رءوس الماشية إلى الموانئ ثم المحاجر، ومنها إلى المنافذ.