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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حياة كريمة" توزع طن لحوم وتسلم مشروعات تمكين اقتصادي بالفيوم

حياة كريمة
حياة كريمة

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان، فعالية التمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم، لتوزيع طن من اللحوم، وتسليم 14 كشكًا و75 مشروع تمكين اقتصادي، وفق استراتيجية تمويل المشروعات.
وذكرت المؤسسة - في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين (حياة كريمة) وجمعية الأورمان، وبعد الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية بقرى محافظات "حياة كريمة" المراد تمويلها من خلال البروتوكول بمحافظات (الغربية والفيوم والبحيرة) كمرحلة ثانية، حيث تم عقد احتفالات لتسليم مفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات.

يذكر أنه تم توقيع البروتوكول بين مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ للتعاون في مجال التمكين الاقتصادي على أن تكون بداية انطلاقه بتمكين المستحقين من خلال مشروعات إنتاجية لتمكين الحالات غير قادرة اقتصاديا ومستحقة للدعم، عبر إطلاق أكبر حملة للتمكين الاقتصادي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمؤتمره الأول، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية.

“حياة كريمة” مبادرة الوطنية أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2 يناير من العام الماضي، وهي مبادرة متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، وتنبُع هذه المبادرة من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية. لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

محافظات الجمهورية مؤسسة حياة كريمة الأورمان لحوم اقتصادي التحالف الوطني

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