مديرية تعليم القاهرة تعلن قيمة المصروفات الدراسية للعام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، للصفوف الأولى للمراحل التعليمية الثلاث "الابتدائي– الإعدادي– الثانوي" بجميع مكاتب البريد، بداية من يوم 4 يوليو 2023.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة في بيان لها، إلى أنه ستتم إضافة مبلغ 10 جنيهات رسوما بريدية علي المصروفات الدراسية بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

أولًا: مصروفات الصف الأول رياض أطفال

-سداد كامل- 305 جنيهات

-أبناء عاملين- 171.05 جنيه

-فئات معفاة - 37.10 جنيه

ثانيًا:مصروفات الصف الأول الابتدائي

-سداد كامل: 305 جنيهات

-أبناء عاملين- 171.05 جنيه

-فئات معفاة - 37.10 جنيه

ثالثًا: مصروفات الصف الأول الإعدادي

-سداد كامل: 205 جنيهات

-أبناء عاملين: 119.50 جنيه

-فئات معفاة: 34 جنيهًا

رابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام

-سداد كامل: 520 جنيهًا

-أبناء عاملين 292،95 جنيه

-فئات معفاة: 65.90 جنيه

خامسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات

-سداد كامل- 2220 جنيهًا

-أبناء عاملين-1142.95 جنيه

-أبناء الشهداء- 65.90 جنيه

-باقي الفئات- 650.90 جنيه

سادسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني

-سداد كامل:220 جنيهًا

-أبناء عاملين: 135.46 جنيه

-فئات معفاة: 50.90 جنيه

سابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات

-سداد كامل: 2020 جنيهًا

-أبناء عاملين: 1035.45جنيه

-فئات معفاة: 800.90 جنيه

وعلى صعيد آخر، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط تحصيل مصروفات المدارس للصفوف الأولى، للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وجاء نص الخطاب كالتالي:" بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسي 2023/2024 وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالى من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة بما يعود بالنفع على تنفيذ خطط الوزارة نحو تطوير العملية التعليمية، قد وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 12/6/2023 على ما يلي:

١- استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 بنفس الفئات والضوابط المنصوص عليها للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي 2023 / 2024، والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب.

٢- ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب المتقدمين للصف الاول الثانوي العام والفني.

٣- طلاب كي جي 2 يتم تحديث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائي، ويرفق بالملف ايصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

٤- بالنسبة طلاب الصف الأول الاعدادي: يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب (ويرفق به إيصال سداد المصروفات).

٥- يتم سداد مصروفات المدارس على حساب صندوق تمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية أو من خلال منافذ الدفع الالكتروني المتعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

الفئات المعفاة

٦- الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخـدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية، وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، وهي:

1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020.

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، مع مراعاة سريان الاعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي

- الطلاب يتامى الأب.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

-أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

-أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

_ تخفيض نسبة 50% من مصروفات المدارس للعام الدراسى المقبل، لأبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء فى الخدمة أو على المعاش بمختلف مراحل التعليم.