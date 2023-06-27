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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نواب يقدمون مساعدات عاجلة للمتضررين في حادث سيدي بشر المنهار

مساعدات عاجلة للمتضررين
مساعدات عاجلة للمتضررين في حادث سيدي بشر المنهار

تفقد النائبان الدكتور باهر غازي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بصحبة النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالاسكندرية، موقع العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول بمنطقة ميامي بسيدي بشر، والمكون من 14 طابقا والذى انشطر بشكل نصف رأسي، والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأكد النائبان غازي والرشيدي، في بيان لهم اليوم، أنه تم توجيه وكيلة وزارة التضامن بالإسكندرية لتقديم كافة سبل الدعم للأسر المتضررة ودعم أهالي الضحايا، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين من خلال وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية،  مطالبين بضرورة توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتلبية كافة احتياجات قاطني العقار المنهار.

وذكر النائبان، أن العقار تم تشيده منذ السبعينات، وكان قد تم صدور قرار بإزالة الدور الأخير من عقار الإسكندرية المنهار في وقت سابق، ليتم عرض عقار الإسكندرية المنهار بالكامل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ولفت الرشيدي إلى أن أحد متضرري العقار استغاثت لما حدث لها وضياع كل ما تملك، وهي مالكة لمحل مواد غذائية بالدور الأرضي وزوجها يعاني من جلطة ولا يقوى على الحركة، وعلى الفور استجاب لها النائب  بتوفير تبرع مادي لها ووعد المحافظ بتثبيت معاش شهري لها.

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