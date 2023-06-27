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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب بضائع أجنبية

أمن المنافذ يضبط
أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب بضائع أجنبية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 320 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وضبط 2061 مخالفة مرورية متنوعة، و22 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ الداخلية تهريب البضائع الأقراص الدوائية

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