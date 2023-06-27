ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 9 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ) وأقسام شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر - السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من " مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 16 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش، فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 9 متهمين " لـ6 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة . 

قطاع الأمن العام حملات أمنية مديرية أمن دمياط ضبط الطلقات مختلفة الأعيرة

الأكثر قراءة

لا سلام في عمارة السلام.. "عقار الإسكندرية".. العيد لن يمُر من هُنا

100 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي يجمع مدخرات المصريين بالخارج

حريق أمام فيلا المستشار عدلى منصور فى أكتوبر

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

جوارديولا يزور منطقة "جبل السلسلة" الأثرية فى أسوان (صور)

النجار: طفرة في الصادرات الزراعية العام التصديري الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟