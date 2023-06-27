ضبط 9 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ) وأقسام شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر - السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من " مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 16 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش، فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 9 متهمين " لـ6 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .