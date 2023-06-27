غدًا.. الأورمان تبدأ في ذبح الأضاحى داخل 3 مجازر بأسوان

تبدأ جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى غدا الأربعاء الموافق 28 يونيو صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق في الانطلاق لذبح أضاحيها داخل (3) مجازر معتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى وهم مجزر نجع السايح بمركز ادفو، ومجزر ابووير بمركز كوم امبو، ومجزر الشلال بمركز أسوان.

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 38 ألف كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة أسوان.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الأضاحي البلدية التى يتم توزيعها في محافظة أسوان تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية و سوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الإسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية.

وأوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون و350ألف كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة أسوان 38 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.