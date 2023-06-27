ننشر عدد أسئلة وتوزيع درجات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بالشعبة الأدبية، امتحان مادة التاريخ يوم الأحد 2 يوليو 2023.

وننشر في التقرير التالي، عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023

عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة : 40 سؤال.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجتين : 6 أسئلة.

- المجموع الكلي لأسئلة الاختيار من متعدد :46 سؤال.

- عدد الأسئلة المقالية بدرجتين : 4 أسئلة.

- العدد الكلي للأسئلة المقالية : 4 أسئلة.

توزيع درجات امتحان التاريخ 2023

- إجمالي مجموع درجات أسئلة الاختيار من متعدد : 52 درجة.

- إجمالي مجموع درجات الأسئلة المقالية: 8 درجات.

- مجموع درجات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023 : 60 درجة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يوم الأحد 2 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- الأحد 2 يوليو، يستأنف طلاب الثانوية العامة الامتحانات، بأداء الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية لمدة ثلاث ساعات.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان.

ويختتم الطلاب، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم لمدة ثلاث ساعات، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة لمدة ساعتان، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ثلاث ساعات.