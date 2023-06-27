تجهيز 200 ساحة و4495 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين تجهيز 200 ساحة و4 آلاف و495 مسجدا من المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، غدا الاربعاء، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مقدما خالص التهنئة لأهالي المحافظة، بمناسبة حلول العيد، ومتمنيا أن يحفظ الله مصر من كل سوء، وطالب بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم، بإشراف الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم مدير إدارة الدعوة.

ووجه المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - وكيل وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع رؤساء المدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديري المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة، لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات.

وكلف نور الدين بتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ عطا بسيوني إنه تم وضع خطة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة، والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية، لافتا إلى أن موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:20 صباحا، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسي لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

وأكد وكيل الوزارة أن بيع صكوك الأضاحي مستمر حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد في المنافذ الرسمية في كل إدارة بكافة أنحاء محافظة كفرالشيخ، موضحا أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحي لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، وأن صكوك الأضاحي تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، وأن سعر صك الأضحية البلدي، 8 آلاف جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، 5 آلاف جنيه، كما هو معلن من قبل وزارة الأوقاف، ويستمر التبرع حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق.