محافظ القليوبية: "حياة كريمة" تهتم بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن

أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان اهتمام مبادرة "حياة كريمة "بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي ، نظرا لأهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة،كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم الثلاثاء لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدينة شبين القناطر،لدفع الأعمال بتلك المشروعات والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات لها.

واستهل المحافظ جولته بتفقد السوق الحضاري لقرية طحوريا بعد الانتهاء منه وتسليمه، والذي يقع على مساحة 900 متر ويتكون من 14 محلا وتبلغ تكلفته 4.9 مليون جنيه وصمم السوق على أحدث مستوى من الإنشاءات، وتم تجهيزه وتشطيبة أيضا بأجود الخامات والمستلزمات ليكون واجهة حضارية تساهم فى القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وفتح فرص عمل للشباب.

كما تفقد الهجان مشروع موقف سيارات طحوريا النموذجي والذي يقوم على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى بنسبة تنفيذ 15% ،موجها باستكمال الأعمال لتشغيل الموقف في أقرب وقت ممكن للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية بالقرية فضلا عن تعظيم الاستفادة منه لتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقد المحافظ وحدة التضامن الاجتماعي بطحوريا والتي تم الانتهاء منها بالكامل وتسليمها لمديرية التضامن، حيث تفقد المبنى والمكون من طابقين على مساحة 400 متر، موجها بالبدء في فرش الأثاث المكتبي للمبنى ليتم تشغيله لتقديم الخدمات الخاصة بالتضامن الاجتماعي لأهالي القرية.

كما تفقد أيضا مشروع سيارة التدريب المتنقلة نوع التدريب (مبادرة مهنتك مستقبلك رقم 2 فن تفصيل الملابس) تحت إشراف وزارة القوى العاملة، للعمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى التي ضمتها المبادرة للاستفادة واكتساب الخبرة الممكنة التي تؤهلهم لكسب معيشة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.