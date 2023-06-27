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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران إيبارشية طيبة يهنئ محافظ قنا بعيد الأضحى المبارك

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

قدم الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، التهنئة بعيد الأضحى المبارك للواء أشرف الداودي محافظ قنا، ورافقه الأب ملاك ناجي، وكيل إداري عام الإيبارشية والأخت كاترين ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا.

وعبر الأنبا عمانوئيل لمحافظ قنا، عن خالص التهاني القلبية بعيد الأضحى المبارك متمنياً لمعاليه ولكل معاونيه التوفيق والنجاح من أجل خير أبناء المحافظة مثنياً وشاكراً على كل المجهودات المتميزة على كافة المستويات، وخاصة كل خدمات البنية التحتية بالمحافظة ومشروع القرن حياة كريمة وما يقوم به معالي الوزير من خطة محكمة في متابعة القرارات حتى ترى النور وتنفذ على أرض الواقع.

وشكر محافظ قنا مطران الإيبارشية والوفد المرافق له على المشاعر الودودة والطيبة، متمنياً دوام هذه الروح بين أبناء الشعب المصري خلف القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل جاهدة من أجل بناء الجمهورية جديدة، وعبر عن تقديره لما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية من خدمات متنوعة للمجتمع خاصة في مجال التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

من جانبه أكد الأنبا عمانوئيل حرص الكنيسة الكاثوليكية، على مواصلة دورها في خدمة كل أبناء المجتمع المصري، وأن تساهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة تحت القيادة السياسية التي تعمل بلا كلل من أجل رفعة مصر وشعبها العظيم.

 

أجل اشرف الداودي أشرف الداودي محافظ قنا اسرة اسم اشرف اجتماعية اجتماعى اسر ارشى أصل أضحى

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