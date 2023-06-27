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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة نسائية وسيارات إغاثة.. خطة "الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الداخلية
الداخلية

تستعد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وذلك بالانتشار الأمني وتعزيز تواجد القوات في الشوارع مع نزول الشرطة النسائية وأجهزة الأمن المختلفة للتعامل الفوري مع أي بلاغات وشكاوى.

وعقد وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه فى شأن حماية أمن وسلامة المواطنين.

وناقشت القيادات الأمنية محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كل المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والوقوف على مدى الاستعداد والانتشار الأمنى المكثف للقوات لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وتأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين جميع وسائل النقل، بالإضافة إلى الميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية المتحركة وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وتكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين.

وزارة الداخلية عيد الأضحى المبارك احتفالات المواطنين وزير الداخلية اجهزة الامن الشرطة النسائية

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